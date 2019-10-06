شكرا لقرائتكم خبر عن "العليا للانتخابات التونسية": نسبة المشاركة للناخبين بالخارج وصلت 8.6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فاروق بوعسكر نائب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، خلال مؤتمر صحفى عقدته الهيئة بالعاصمة التونسية اليوم نقلتة القناة الوطنية التونسية، إن نسبة مشاركة الناخبين بالخارج وصلت 8.6% ويوافق اليوم ثالث أيام التصويت بالخارج، موضحا أن عدد الناخبين المسجيلين فى ألمانيا 28 ألفا و574 تونسيا ومن انتخبوا هم 1117 ناخبا أى بنسبة 7.5%.

واستكمل قائلا: "فى الأمريكيتين وبقية دول أوروبا بلغ عدد المسجلين 57 ألف تونسى بينما من أدلى بأصواتهم 2288 ناخبا بنسبة 7.6%، وفى العالم العربى وباقى الدول بلغ عدد المسجلين 35820 أما الناخبون 3865 ناخبا أى بنسبة 15.6%.

ويقدر العدد الإجمالى للناخبين المسجلين فى الانتخابات التشريعية بالداخل والخارج 7065885 ناخبا، 51 منهم ذكورا، وينتمى 44 % منهم إلى الفئة العمرية مابين 26 و45 سنة.

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ويبلغ عدد مراكز الاقتراع بالداخل 4567 مكتبا، من بينها 252 ذات توقيت استثنائى تفتح فى حدود الساعة العاشرة صباحا وتغلق فى حدود الساعة الرابعة لأسباب أمنية وطبيعية، وهى بدوائر القصرين والكاف وجندوبة وسليانة وسيدى بوزيد وقفصة، ويضم سجل الناخبين فى هذه المناطق 128907 ناخبين.

ومن جانبه، قال نبيل بفون رئيس الهيئة العليا للانتخابات أن نسبة مشاركة التونسيين بالخارج، شهدت تحسنا طفيفا مقارنة بأمس، متوقعا ارتفاعها إلى حدود غلق مكاتب الاقتراع فى حدود السادسة مساء بتوقيت تونس، موضحا أن نسبة المشاركة فى الخارج لا تؤثر على إقبال الناخبين بالداخل، وذلك بالنظر لاختلاف الظروف على مستوى عدد المكاتب المفتوحة أمام الجالية، وكذلك التوزيع الجغرافى للمكاتب، والذى لا يتماشى ولا يتطابق بالضرورة مع تواجد التونسيين بأماكن مختلفة بدوائرهم بالخارج.