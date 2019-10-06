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شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السعودية : نعمل على رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة الخارجية السعودية أنها تعمل على رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودن ، استقبل اليوم، الأحد، رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، وبحث معهم أوضاع السودان والتعاون المشترك والعلاقات الثنائية.
فيما أبدى رئيس مجلس السيادة السوداني، اعتزاز بلاده بمواقف المملكة مع السودان، وحرصها على أمنه واستقراره.
استقبال البرهان وحمدوك في السعودية اليوم
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