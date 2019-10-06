شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السعودية : نعمل على رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة الخارجية السعودية أنها تعمل على رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودن ، استقبل اليوم، الأحد، رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، وبحث معهم أوضاع السودان والتعاون المشترك والعلاقات الثنائية.

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فيما أبدى رئيس مجلس السيادة السوداني، اعتزاز بلاده بمواقف المملكة مع السودان، وحرصها على أمنه واستقراره.