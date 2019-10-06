شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد أبوظبى يبحث مع رئيس وزراء بلغاريا علاقات الصداقة والتعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الأحد، رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف، حيث بحث الجانبان علاقات الصداقة والتعاون التى تربط البلدين.

ورحب ولى عهد أبوظبى، خلال اللقاء الذى جرى فى قصر البحر وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية وام، بزيارة رئيس الوزراء البلغارى معربا عن تطلعه لأن تسهم الزيارة فى توسيع آفاق التعاون والعمل المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، فرص تنمية علاقات الصداقة و التعاون فى الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى جانب المجالات التعليمية والصناعية والثقافية بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما ويحقق مصالحهما المتبادلة.

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وأكد محمد بن زايد، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على بناء جسور التواصل والتعاون مع الدول الصديقة كافة بما يخدم جهود التنمية المستدامة وترسيخ أسس الأمن والاستقرار والسلام لشعوبها.

من جانبه، أكد رئيس وزراء بلغاريا، حرص بلاده على تعزيز تعاونها مع دولة الإمارات فى المجالات كافة، مشيرا إلى أن زيارته تأتى فى إطار اهتمامه بدعم علاقات الصداقة المتميزة والتعاون المشترك بين البلدين.

وقال إن بلغاريا ودولة الإمارات، لديهما رؤى و تطلعات مشتركة لتحقيق نمو مستدام تدعمه العديد من المقومات و الفرص الواعدة لإقامة المشاريع الاقتصادية الاستثمارية المشتركة التى تسهم فى تطوير وتعزيز علاقاتهما.