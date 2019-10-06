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انطلاق عملية إرادة النصر السادسة لتطهير محافظة الأنبار من خلايا داعش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قائد عمليات الأنبار بالعراق اللواء الركن ناصر الغنام، انطلاق عملية "إرادة النصر" السادسة، لتطهير مناطق المحافظة من خلايا تنظيم داعش الإرهابى.

 

وقال الغنام، فى تصريحات صحفية وفقًا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الأحد، "إن الوضع الأمنى فى الأنبار آمن ومستقر و مسيطر عليه، حيث أن المحافظة لم تشهد أى تجمع أو انطلاق أية تظاهرة".

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ولفت إلى أنه تم انطلاق عملية "إرادة النصر" السادسة من ثلاثة محاور لتطهير مناطق الأنبار من خلايا تنظيم داعش.

 

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