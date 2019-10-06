شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء العراقى يقرر منح 150 الف شاب من العاطلين إعانة شهرية 150دولارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس الوزراء العراقى، منح 150 الف شخص من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل، منحة شهرية قدرها 175 الف دينار(150دولارا) لكل شخص ولمدة ثلاثة أشهر، بإجمالى مبلغ قدره 5.78 مليار دينار.

و وفقا لموقع وكالة الأنباء العراقية "واع"، جاء ذلك فى إطار الحزمة الأولى من القرارات المهمة التى أصدرها مجلس الوزراء العراقى برئاسة عادل عبد المهدى فى جلسة استثنائية عقدت الليلة الماضية استجابة لمطالب المتظاهرين وعموم المواطنين.

وقرر المجلس الوزراء، فتح باب التقديم على الأراضى السكنية المخصصة لذوى الدخل المحدود، والفئات الأخرى، واستكمال توزيع 17 ألف قطعة سكنية للمستحقين من ذوى الدخل المحدود فى محافظة البصرة وخلال فترة زمنية لا تتجاوز أربعة أسابيع.

كما تقرر إعداد وتنفيذ برنامج وطنى للإسكان لبناء 100 الف وحدة سكنية موزعة على المحافظات ، ومنح الأولوية للمحافظات والمناطق الأكثر فقرا، وتعزيز رصيد صندوق الإسكان من أجل زيادة عدد المقترضين وتمكينهم من بناء الوحدات السكنية على قطع الأراضى التى ستوزع على المواطنين، وتضمين ذلك فى موازنة 2020 وتكون القروض معفاة من الفوائد وفقا لقانون الصندوق .

وشملت قرارات المجلس إنشاء مجمعات تسويقية حديثة (أكشاك) فى مناطق تجارية فى بغداد والمحافظات، تتوزع على العاطلين خلال مدة ثلاثة أشهر، وبتكلفة كلية قدرها 60 مليار دينار على أن يتعهد صاحب الكشك بتشغيل اثنين من العاطلين عن العمل، لضمان توفير ما لا يقل عن 45 ألف فرصة عمل للمواطنين مع مراعاة إعطاء الأولوية لمن أزيلت أكشاكهم .

وتقرر أيضا إعداد برنامج لتدريب وتأهيل العاطلين عن العمل ممن يملكون القدرة على العمل وبعدد 150 ألف من الشباب الخريجين وغير الخريجين مع صرف منحة مالية خلال فترة التدريب البالغة ثلاثة أشهر قدرها 175 ألف دينار شهرياً لكل شخص ، وبمبلغ إجمالى قدره 5.75 مليار دينار، من اجل تأهيلهم ، وتشغيل من يجتاز منهم الدورات التدريبية بنجاح فى الشركات الاستثمارية العاملة فى العراق ومنح الناجحين منهم قروضاً ملائمة لتأسيس مشاريع متوسطة أو صغيرة من صندوق القروض المدرة للربح فى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو منحهم قروضا من خلال مبادرة البنك المركزى لإقراض الشباب والبالغة (ترليون) دينار إضافة الى شمولهم بقانون الخدمات الصناعية بمنحهم قطعة ارض مخدومة لإنشاء مشروع صناعى مع تمتعهم بكافة الامتيازات التى يوفرها القانون المذكور .

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وقرر مجلس الوزراء كذلك، فتح باب التطوع للشباب فى الجيش من 18إلى 25 عاما عبر البوابة الالكترونية أو مراكز الاستقبال فى المحافظات اعتبارا من منتصف الشهر الحالى ، وقيام وزارتى الدفاع والداخلية باتخاذ الإجراءات الأصولية لإعادة المفسوخ عقودهم فى المحافظات كافة .

وتقرر تولى وزارة التربية، اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع المحاضرين المتطوعين وإدراج التخصيصات المالية المطلوبة ضمن موازنة 2020 وفقا للحاجة والتخصص ، وأن تتولى وزارة الزراعة اتخاذ الإجراءات الأصولية لإعفاء الفلاحين من مبالغ استئجار الأراضى الزراعية المترتبة بذمتهم سابقا .

وقرر المجلس الوزراء، اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء، وشمولهم بالقوانين النافذة ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك .

كلف المجلس، وزارة الصحة بتقديم الخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية، وتوفير كامل الاحتياجات على نفقة الحكومة بما فى ذلك العلاج خارج العراق أن تطلب ذلك .

كما تقرر، مناقشة الحزمة الثانية من القرارات المتعلقة بالإصلاحات ومطالب المتظاهرين فى الجلسة المقبلة ، والاستمرار باتخاذ القرارات اللازمة فى الجلسات اللاحقة.