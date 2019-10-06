البرلمان العربي يدين مقتل متظاهرين بالعراق

القاهرة/ الخليج 365-

أدان البرلمان العربي، الأحد، بأشد العبارات قتل المتظاهرين بالعراق، مطالبا بسرعة الاستجابة لمطالبهم.

وقال البرلمان العربي، في بيان: "نُتابع بقلق شديد ما يجري من تطورات في العراق".

وأضاف: "ندين بأشد العبارات قتل المدنيين المتظاهرين".

وحث البرلمان العربي "الحكومة العراقية على الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة".

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وأكد على وقوف ودعم البرلمان العربي التام لأمن واستقرار وسيادة العراق وعدم التدخل في شئونه الداخلية.

ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات، ما أوقع أكثر من 100 قتيل فضلا عن آلاف الجرحى.

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