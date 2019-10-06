الشرطة التركية توقف شخصاً صفع طفلاً أردنياً

مرسين/ الخليج 365

أوقفت الشرطة التركية، الأحد، شخصا قام بصفع طفل يحمل الجنسية الأردنية، خلال خلاف بين أطفال في ولاية مرسين جنوبي البلاد.

وإثر تداول مشاهد للحادثة التي تسببت بردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، سارعت فرق الأمن لالقاء القبض على الشخص الذي ظهر في المقطع المصور.

وأفاد مراسل الخليج 365، نقلا عن مصادر أمنية، أن خلافا نشب بين أطفال كانوا يلعبون في أحد المجمعات السكنية، بمنطقة مزيتلي في مدينة مرسين.

وتفاقم الخلاف مع دخول الأسر على الخط، حيث هرعت الشرطة إلى الموقع عقب تلقيها بلاغا، وقامت بالفصل بين المتشاجرين.

وانتشرت مشاهد يبدو أنها ملتقطة من إحدى الشرفات عبر كاميرا موبايل، تظهر قيام "ن.ك" وهو من سكان المجمع، بصفع الطفل الأردني " أ.ك" البالغ من العمر 5 أعوام، بشدة، ما أسقطه أرضا، أثناء الخلاف.

كما قام الشخص بدفع الشقيقة الكبرى للطفل، وحاول طردها من المجمع.

ووفق بيان النيابة العامة في مرسين، فإن الخلاف نشب بين 4 أطفال أتراك وأردنيين.

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وأوضحت النيابة أن المشاجرة تسبب في كسر سن أحد الأطفال الأتراك، وإصابة آخر بجروح طفيفة.

وعقب ذلك، جاء "ن.ك" وهوو والد أحد الأطفال الأتراك، كما يظهر في مقطع الفيديو، وصفع أحد الأطفال الأردنيين وطرحه أرضا، كما قام بركله وتسبب بإصابته بجروح.

وأوضح البيان أن الشخص المذكور قام بدفع الشقيقة الكبرى للطفل الأردني، مرتين.

ولفت البيان إلى أنه جرى توقيف الشخص الذي قام بصفع الطفل، بتعليمات من النيابة، حيث تتواصل الإجراءات الرسمية بحقه في مديرية الأمن.

في سياق متصل، نفت السلطات التركية، صحة الشائعات القائلة بأنه تم البدء بإجراءات ترحيل الطفل الأردني مع أسرته، رغم تعرضه للضرب.

وأكدت مصادر في المديرية العامة لإدارة الهجرة، أن الادعاءات المتداولة، عقب الحادثة، لا تعكس الحقيقة.

وشددت على أن إدارة الهجرة، قدمت الدعم اللازم للأسرة المتضررة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.