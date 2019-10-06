خلال 3 ساعات من انطلاق تشريعيات تونس.. نسبة المشاركة 6.85 بالمئة

تونس / الأسعد بن أحمد / الاناضول

بلغت نسبة الإقبال على التصويت بالانتخابات التشريعية التونسية في عموم البلاد 6.85 بالمئة عند الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت المحلي (10:00 ت غ)، أي بعد 3 ساعات من بدء الاقتراع.

أعلن ذلك نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده بمركزها الإعلامي في العاصمة تونس.

وافتتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها أمام الناخبين على الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي(07.00 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، في ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد بعد ثورة 2011.

ويبلغ عدد الناخبين المعنيين بالتصويت في الانتخابات التشريعية التونسية، 7 ملايين و155 ألفا، مسجلين في كشوف هيئة الانتخابات.

وأوضح بفون أن نسب المشاركة كانت متفاوتة من دائرة إلى أخرى، لافتا إلى أن أعلاها كان بدائرة أريانة (تونس الكبرى) بنسبة 12.76 بالمئة، وأقلها كان بسيدي بوزيد، بنسبة 3.34 بالمئة.

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وبخصوص نسب المشاركة في الدوائر الانتخابية بالخارج، بلغ معدل المشاركة 8.6 بالمئة، حتى حدود منتصف النهار بالتوقيت المحلي في تونس (11:00 ت غ).

وكانت أعلى نسبة بدائرة العالم العربي، حيث بلغت 15.6 بالمئة، بينما لم تتجاوز المشاركة 3.9 بالمئة في دائرة إيطاليا، وهي أدنى نسبة في الخارج، وفق ارقام اللجنة.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن نسبة المشاركة داخل تونس، تقارب ذات المستوى المسجل أثناء الدور الأول للانتخابات الرئاسية التي انعقدت في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، حيث وصلت نسبة الإقبال 7.3 بالمئة حتى الساعة الحادية عشر بالتوقيت المحلي (10.00 ت غ).

ويتنافس على الفوز بمقاعد البرلمان الـ217، أكثر من 15 ألف مرشح.

والعملية الانتخابية، تتم في 13 ألف مكتب اقتراع، موزعة على 4567 مركز تصويت، في 33 دائرة انتخابية داخل تونس وخارجها.

ويشارك في تأمين العملية الانتخابية، 70 ألف عنصر أمن، وفق بلاغ سابق لوزارة الداخلية التونسية.

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