المرزوقي يدعو التونسيين للاقتراع "رغم الظروف التي يمرون بها"

سوسة (تونس)/ ماهر جعيدان / الخليج 365

دعا الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي اليوم الاحد كل التونسيين للقيام بواجبهم الانتخابي بقطع النظر عن ظروفهم التي يمرون بها.

وقال المرزوقي في تصريحات خاصة لمراسل الخليج 365 بعد الإدلاء بصوته في مركز اقتراع القنطاوي بمدينة سوسة (شرق) "أدعو كل التونسيين للقيام بواجبهم الانتخابي رغم الظروف الصحية والحالة النفسية التي يمرون بها".

وأضاف المرزوقي "هذه هي الديمقراطية لا تغيير إلا عبر الصندوق، وأجدد ندائي الحار للتونسيين ليقوموا بواجبهم".



يذكر أن الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي كان قد شارك في الدور الأول للانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت منتصف سبتمبر الماضي ولم يحصل سوى على 3 بالمائة من الأصوات والمرتبة 11 من بين 26 مترشحا.

وافتتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها أمام الناخبين على الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي(07.00 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، في ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد بعد ثورة 2011.

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ويبلغ عدد الناخبين المعنيين بالتصويت في الانتخابات التشريعية التونسية، 7 ملايين و155 ألفا، مسجلين في كشوف هيئة الانتخابات.

ويتنافس على الفوز بمقاعد البرلمان الـ217، أكثر من 15 ألف مرشح.

والعملية الانتخابية، تتم في 13 ألف مكتب اقتراع، موزعة على 4567 مركز تصويت، في 33 دائرة انتخابية داخل تونس وخارجها.

ويشارك في تأمين العملية الانتخابية، 70 ألف عنصر أمن، وفق بلاغ سابق لوزارة الداخلية التونسية.





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