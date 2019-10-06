"الجيش السوري الحر" على أهبة الاستعداد للعملية المرتقبة شرق الفرات

عفرين/ الخليج 365

استكملت فصائل من الجيش السوري الحر، استعداداتها للمشاركة في عملية تركية محتملة، شرق نهر الفرات بسوريا.

ورصدت عدسات الخليج 365، دورة تدريبية لفرقة الحمزة وكتيبة سليمان شاه، في منطقة عفرين المحررة من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الارهابي، شارك فيها قرابة ألفي عنصر من الجيش الحر.

وقال قائد فرقة الحمزة، سيف أبو بكر، للأناضول، إن الدورة التدريبية تأتي في إطار التحضيرات للعملية المحتملة في منقطة شرق نهر الفرات، الخاضعة لاحتلال "ي ب ك/ بي كا كا".

ولفت إلى أن عناصر الجيش السوري الحر، تدربوا خلال الدورة، على تقنيات الحرب في التضاريس التي ستواجههم خلال العملية المرتقبة.

وأوضح أن التدريبات شملت، استخدام الأسلحة الآلية، والقتال عن قرب، وحرب الشوارع، والتحضير للهجمات بالاستعانة بالخرائط، وعمليات التسلل واستخدام القنابل اليدوية.

Advertisements

وذكر أنهم استكملوا تدريباتهم لتطهير شرق الفرات من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي الإنفصالي، وأنهم على أهبة الاستعداد للعملية.

ولفت إلى أنه ستتم إقامة منطقة يسودها السلام، بعد تطهيرها من عناصر تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

وتأسست فرقة الحمزة، عام 2015، لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، وقدمت الدعم للقوات التركية، تحت مظلة الجيش السوري الحر، خلال عمليتي "درع الفرات"، و"غصن الزيتون" شمال البلاد.

وتضم الفرقة نحو 6500 مقاتل من العرب والتركمان والأكراد.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.