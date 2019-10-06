تسيير دورية عسكرية أمريكية شمالي سوريا

أورفا/ محمد مستو/ الخليج 365

سيّرت القوات الأمريكية دورية عسكرية، الأحد، في مدينة تل أبيض الحدودية، الخاضعة لسيطرة منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية شمالي سوريا ، تزامناً مع عزم تركيا إطلاق عملية عسكرية شرق الفرات.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، أن رتلاً أمريكياً مكوناً من 7 عربات مصفحة جابت مدينة تل أبيض رافعة العلم الأمريكي، وتجولت في شوراعها الرئيسية.

وفي وقت متأخر من ليلة أمس، حلقت طائرات أمريكية في سماء مدينة تل أبيض، فيما أرسلت منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية، تعزيزات عسكرية إلى مدينتي تل أبيض و رأس العين الحدوديتين.ودخلت خلال الأيام العشرة الماضية، 300 شاحنة تحمل مساعدات أمريكية تستخدم لأغراض لوجستية وعسكرية، إلى مناطق سيطرة منظمة "ي ب ك ـ بي كا كا" الإرهابية شرقي سوريا.

وفي 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، أرسلت الولايات المتحدة نحو 200 شاحنة إلى المنطقة، ضمت مواد بناء، وبيوتا مسبقة الصنع، وخزانات وقود.

ويوجد نحو ألفي جندي أمريكي في 18 قاعدة ونقطة عسكرية بسوريا.

Advertisements

ومنذ 2015، تقدم الولايات المتحدة دعما عسكريا ولوجستيا لـ "ي ب ك"، بلغ آلاف الشاحنات، بزعم أنها تقاتل تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأمس السبت أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه أصدر توجيهات لإطلاق عملية عسكرية وشيكة ضد الإرهابيين في شرق الفرات شمالي سوريا.

وأوضح أردوغان قائلا: "أجرينا استعداداتنا وأكملنا خطة العملية العسكرية في شرق الفرات، وأصدرنا التعليمات اللازمة بخصوص ذلك".

وأشار أن (العملية) "قريبة إلى حد يمكن القول إنها اليوم أو غدا"، مضيفاً "وجهنا كل التحذيرات إلى محاورينا حول شرق الفرات، لقد كنا صبورين بما فيه الكفاية، ورأينا أن الدوريات البرية والجوية (المشتركة) مجرد كلام".

وأكد أردوغان أن الهدف من العملية المحتملة هو إرساء السلام في شرق الفرات أيضا، إلى جانب دحر خطر الإرهاب من الحدود الجنوبية للبلاد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.