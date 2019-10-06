الجيش التركي يدفع بمزيد من التعزيزات نحو الحدود مع سوريا

هطاي/ الخليج 365
دفع الجيش التركي بتعزيزات إضافية إلى وحداته المنتشرة على الشريط الحدودي مع سوريا.
وأفاد مراسل الخليج 365، الأحد، أن قافلة تعزيزات ضمت دبابات وناقلات جند مدرعة، وصلت قضاء ريحانلي، في ولاية هطاي الحدودية جنوبي تركيا.
وعقب ذلك توجهت قافلة التعزيزات نحو الشريط الحدودي.
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