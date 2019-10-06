العراق.. مجلس محافظة بغداد يصوّت على قبول استقالة المحافظ

صوت مجلس محافظة بغداد اليوم الأحد بالاجماع على قبول استقالة محافظ العاصمة فلاح الجزائري من منصبه، وفق ما أفاد تلفزيون العراقية المملوك للحكومة.
وذكر التلفزيون أن أعضاء مجلس محافظة بغداد (58 عضوا) صوتوا بالاجماع على قبول استقالة المحافظ فلاح الجزائري من منصبه، وفتح الباب لاستقبال طلبات الترشيح للمنصب الشاغر خلال مدة خمسة أيام تمهيدا لاختيار محافظ جديد.
وينتمي المحافظ المستقيل الجزائري إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي.
ويأتي التصويت على وقع احتجاجات عارمة تشهدها بغداد ومحافظات اخرى منذ أيام ضد سوء الخدمات العامة وانتشار الفساد وقلة فرص العمل.
ويمثل المحافظ رأس الحكومة المحلية في العاصمة والتي تتولى إقامة المشاريع الخاصة بتقديم الخدمات العامة وتحسينها.
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