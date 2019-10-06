سجن طبيب عثر بحوزته على أجسام غريبة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أصدرت المحكمة الجزائية بالدمام ، حكماً بسجن طبيب خمس عشرة سنة، وجلده ألفاً وخمسمائة جلدة مفرّقة على دفعات؛ كل دفعة 50 جلدة، وتغريمه 150 ألفاً تُودع في خزينة الدولة، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة خمس عشرة سنة، وذلك لقاء قيامه بتهريب 12 ألف حبّة محظورة.
وتعود الواقعة عندما تم ضبط الطبيب من قِبل رجال جمارك مطار الملك فهد الدولي بالدمام بعد الاشتباه في أجسامٍ غريبة في حقيبتيْن؛ إحداهما للملابس والأخرى حقيبة يد.
وعند تفتيش الحقيبتيْن عُثر على حبوبٍ محظورٍ تناولها، واعترف الطبيب لدى جهات التحقيق، بأنه حاول تهريب الحبوب من أجل المتاجرة بها.
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