الصحة تعلن عن وظائف إدارية وهندسية وتقنية

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت وزارة الصحة مُمثلة بالتجمع الصحي بمنطقة القصيم عن توافر 59 وظيفة إدارية وهندسية وتقنية شاغرة لحملة البكالوريوس أو الماجستير، للعمل بالمسميات التالية (أخصائي إداري، وأخصائي موارد بشرية، وأخصائي قانوني، ومُهندس ميكانيكي، ومُهندس معماري، وأخصائي محاسب، ومُهندس ميكانيكا، وأخصائي أمن، ومُهندس مدني، وأخصائي جودة إدارية، وأخصائي حاسب آلي، ومُحلل ومصمم نظم، وتقنية معلومات، وأخصائي شبكات، ومُهندس كهربائي، وأخصائي قيادي تدريب، وأخصائي قيادي قانوني، وأخصائي نظم معلومات).

وأشارت إلى الوظائف الشاغرة ومن أبرزها 1- أخصائي إداري (Adminstrative Specialist) (العدد 4 وظائف) بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة عامة، نظم المعلومات الإدارية).

2- أخصائي موارد بشرية (Human Resource Specialist) (العدد 3 وظائف) بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية).

3- أخصائي قانوني (العدد 3 وظائف) بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص (قانون، حقوق، أنظمة).

4- مُهندس ميكانيكي (العدد 4 وظائف) بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة ميكانيكية).

5- مُهندس معماري (Architect Engineer) بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة معمارية).

6- أخصائي محاسب (Accounting Specialist) (العدد 4 وظائف) بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص (محاسبة، إدارة مالية).

7- مُهندس ميكانيكا (Mechanical Engineer): بشرط حصوله علي درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة ميكانيكية).

8- أخصائي أمن (Security Specialist) بشرط حصوله علي درجة البكالوريوس في تخصص ذات صلة، ودورة في مجال الأمن لا تقل عن (6) أشهر.

9- مُهندس مدني (Civil Engineer) (العدد 3 وظائف) بشرط حصوله علي درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة مدنية).

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10- أخصائي جودة إدارية (Quality Management Specialist) (وظيفتان) بشرط حصوله علي درجة البكالوريوس في تخصص (الجودة).

11- أخصائي حاسب آلي (Computer Specialist) (العدد 7 وظائف) بشرط حصوله علي درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية معلومات، حاسب آلي).

12- مُحلل ومصمم نظم (Specialist System Analyst and Designer) (العدد 8 وظائف) بشرط حصوله علي درجة البكالوريوس في تخصص (حاسب آلي، تقنية معلومات، هندسة برمجيات).

13- تقنيه معلومات (Specialist Technical Information) (العدد 3 وظائف) بشرط حصوله علي درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية معلومات، حاسب آلي).

14- أخصائي شبكات (Network Specialist) (العدد 6 وظائف) بشرط حصوله علي درجة البكالوريوس في تخصص (حاسب آلي، تقنية معلومات، هندسة شبكات).

15- مُهندس كهربائي (Electrical Engineer) (العدد 5 وظائف) بشرط حصوله علي درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكهربائية).

16- أخصائي قيادي تدريب (Training Leading Specialist) بشرط حصوله علي درجة الماجستير في تخصص (موارد بشرية، تطوير وتنظيم إداري).

17- أخصائي قيادي قانوني (Leading Legal Specialist) بشرط حصوله علي درجة الماجستير في تخصص (قانون، حقوق، أنظمة).

18- أخصائي نظم معلومات (وظيفتان) بشرط حصوله علي درجة البكالوريوس في تخصص (نظم معلومات، حاسب آلي).

وأوضحت أن التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 2019/10/06م وينتهي يوم السبت بتاريخ 2019/10/12م، من خلال الرابط التالي: هنا