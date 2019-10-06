دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق مايكروسوفت إكسل يتجاوز المليار تثبيت على متجر جوجل بلاي

© Tech World قدمت بواسطة تطبيق مايكروسوفت إكسل يتجاوز المليار تثبيت على متجر جوجل بلاي

تكتسب غالبية تطبيقات مايكروسوفت أرضية واسعة من على نظام أندرويد، بالتالي فلها شعبية بين المستخدمين، وكيف لا يكون ذلك وهي من تطوير العملاقة مايكروسوفت. ولعل تطبيقات مثل ون درايف وحزمتها أوفيس من أكثر التطبيقات تحميلًا، واليوم اجتاز تطبيق إكسل المليار تنزيل من على متجر جوجل بلاي وحده.

ومع هذا الرقم، وحتى قبل تجاوزه، ما زال تطبيق جداول البيانات يتجاوز تطبيق Sheets من جوجل على نظام أندرويد، والذي وصل في وقت سابق من هذا العام إلى 500 مليون عملية تنزيل.

على أي حال، فيما يتعلق بأسباب هذا الإنجاز العظيم، وبعيدًا عن شعبية تطبيق إكسل وكذلك باقي شعبية باقي الحزمة.

يأتي تطبيق إكسل بشكل مُسبق على بعض أجهزة أندرويد، بالإضافة إلى العديد من تطبيقات مايكروسوفت الأخرى المثبتة مسبقًا.

لذلك هذا أحد الأسباب التي جعلت من التطبيق يصل لهذا الرقم، وبنفس الوقت نحن لا نقل من أهمية وقيمته.

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ومحاذاة بذلك، لا يزال هناك عدد من تطبيقات مايكروسوفت الكبيرة التي لم تصل بعد إلى الإنجاز، بما في ذلك OneNote و PowerPoint.

أخيرًا، إذا كنت ترغب في أداة لجداول البيانات، فبكل تأكيد خيارك الأوّل سيكون مع تطبيق إكسل.

لما يأتي من مزايا كثيرة، أبرزها ميزة المشاركة والمزامنة وحفظ التعديلات وحتى التعديل وبدون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

التدوينة تطبيق مايكروسوفت إكسل يتجاوز المليار تثبيت على متجر جوجل بلاي ظهرت أولاً على عالم التقنية.