دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة متصفّح Brave على أندرويد يأتي بالوضع المظلم والمزيد

في الآونة الأخيرة، أصبح الوضع المُظلم اتجاه من قبل المطورين لتفعيله على تطبيقاتهم، حيث أصبح هناك عدد لا يُحصى من التطبيقات داعمة لهذا الوضع. ولا ننسى كلٍ من جوجل وآبل قد فعّلته على واجهة نظامهما “أندرويد و iOS” على التوالي وبشكل كامل.

الآن، متصفّح Brave وهو المتصفّح الذي يُركّز على الخصوصية، يُعدّ أحدث تطبيق ينضم للتطبيقات التي تدعم الوضع المظلم.

وبالإضافة إلى المظهر المظلم الجديد، وفّره التحديث معه والذي يأتي برقم إصدار Brave 1.4.0 بضعة تعديلات أخرى؛ مثل اختصار جديد لفتح علامة تبويب خاصة، وذلك عبر الضغط المُطوّل لزر “+”.

كذلك أصبح من السهل الآن حذف سجل التنزيل، وإغلاق واجهة الإعدادات، فضلًا عن بعض التصحيحات الطفيفة الأخرى.

Advertisements

أخيرًا، تحديث Brave v1.4 موجود الآن على متجر جوجل بلاي، ويمكنك أيضًا الحصول عليه من منصة APK Mirror عبر التحميل الجانبي له.

تحميل تحديث متصفح Brave على متجر جوجل بلاي.

تحميل ملف الـ APK الخاص بتحديث متصفّح Brave.

التدوينة متصفّح Brave على أندرويد يأتي بالوضع المظلم والمزيد ظهرت أولاً على عالم التقنية.