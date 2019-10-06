- 1/2
- 2/2
دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة ترحم متظاهر عراقي على زمن الرئيس العراقي صدام حسين، قائلًا إن الشيعة أفسدوا في العراق، ولم ينجحوا في أي شي. والمتظاهر لم ينكر أنه من الشيعة وقال غاضبًا إن جميع المسؤولين الشيعة أوصلوا البلاد إلى الهاوية. وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات حاشدة مطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد. والسبب الرئيسي للحراك بحسب محللين، هو إحساس الشباب بالإحباط بسبب عدم وفاء الحكومة بوعودها بعمل تغييرات جذرية في حياة العراقيين. اقرأ أيضاً : العراق.. بين "احتواء التظاهرات" ودعوات التغيير وأطلقت الأجهزة الأمنية النار على 19 متظاهرا، بينما أصابت أكثر من 30، أمس السبت، ليرتفع عدد ضحايا التظاهرات لأكثر من 80 شخصا منذ اندلاع الاضطرابات.
شاهد أيضا بالصور: له ابنا لا يزال على قيد الحياة.. الناجون من عائلة صدام حسين أين هم الآن؟
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. متظاهر عراقي شيعي يترحم على زمن صدام حسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.