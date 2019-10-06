شاهد .. متظاهر عراقي شيعي يترحم على زمن صدام حسين

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة ترحم متظاهر عراقي على زمن الرئيس العراقي صدام حسين، قائلًا إن الشيعة أفسدوا في العراق، ولم ينجحوا في أي شي. والمتظاهر لم ينكر أنه من الشيعة وقال غاضبًا إن جميع المسؤولين الشيعة أوصلوا البلاد إلى الهاوية. وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات حاشدة مطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد. والسبب الرئيسي للحراك بحسب محللين، هو إحساس الشباب بالإحباط بسبب عدم وفاء الحكومة بوعودها بعمل تغييرات جذرية في حياة العراقيين. اقرأ أيضاً : العراق.. بين "احتواء التظاهرات" ودعوات التغيير وأطلقت الأجهزة الأمنية النار على 19 متظاهرا، بينما أصابت أكثر من 30، أمس السبت، ليرتفع عدد ضحايا التظاهرات لأكثر من 80 شخصا منذ اندلاع الاضطرابات.

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