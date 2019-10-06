شكرا لقرائتكم خبر عن سوق أبوظبى العالمى يتبادل الخبرات مع هيئة تسجيل الشركات فى نيوزيلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي وهيئة تسجيل الشركات فى نيوزيلندا، عن اتفاقية تعاون تأتي في إطار جهود تلبية الحاجة المتزايدة للأعمال التجارية العالمية وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات وفرص الإعارة بين الطرفين.

ووفقا لما نشره موقع صحيفة الرؤية الاماراتى، وفقاً للاتفاقية، ستتعاون سلطة التسجيل وهيئة تسجيل الشركات في نيوزيلندا من أجل تعزيز الفهم المتبادل للإطارات التشريعية لكلا الطرفين وتحسين الكفاءة التشغيلية وفعالية هيكلها التنظيمي، وذلك من خلال زيادة الفرص التدريبية، وتشجيع تبادل المعلومات حول الأحداث العامة في السلطات القضائية المعنية. كما سيتبادل الطرفان الآراء حول المسائل ذات الأهمية المشتركة، مثل تطوير المعايير الدولية التي تؤثر على السجلات، وأحدث التوجهات في تطوير خدمات التسجيل وعملياتها.

وصرح الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي ظاهر بن ظاهر المهيري: "نسعى دوماً للتعاون مع نظرائنا من مسجلي الشركات حول العالم لترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز رائد للأعمال في المنطقة. وتعكس مثل هذه الشراكات الدولية مجدداً دعمنا لشركائنا في سوق أبوظبي العالمي للتمكن من تأسيس وتشغيل وتطوير الأعمال وفقاً لأفضل الممارسات الدولية".

وأضاف: "ستُمكننا هذه الاتفاقية الجديدة من تحسين الكفاءة التشغيلية والارتقاء بخدماتنا كمركز مالي دولي، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات. إضافة إلى ذلك، ستوفر للموظفين في كلتا السلطتين فرصة لتوسيع نطاق خبراتهم ومهاراتهم والاطّلاع على بيئة الأعمال في نيوزيلندا والإمارات من خلال فرص إعارة متبادلة ."