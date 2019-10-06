شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع: نصف الإسرائيليين يرفضون تشكيل حكومة وحدة بين الليكود و"أزرق- أبيض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف استطلاع للرأى أجراه موقع "واللا" الإسرائيلى النقاب عن أن أكثر من نصف الإسرائيليين يرفضون إقامة حكومة وحدة بين تحالف "أزرق - أبيض" بزعامة بانى جانتس وحزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، رغم المحاولات التى يجريها نتنياهو من أجل ذلك.

وذكر الموقع الإسرائيلى المقرب من دوائر صنع القرار فى إسرائيل إن 50% من المشاركين فى الاستطلاع رفضوا تشكيل حكومة وحدة ، مقابل 42% أيدوا تشكيل الحكومة، و8% كانت اجابتهم بلا أعرف، حيث أن هذا الاستطلاع يأتى فى أعقاب أول جلسات الكنيست الـ22 فى تاريخ إسرائيل.

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استطلاع للرأى

وأشار الموقع، إلى أنه فى حال عدم تمكن الليكود أو تحالف "أزرق- أبيض" من تشكيل الحكومة فإنه سيتم الدعوة لانتخابات جديدة لتكون الثالثة فى عام واحد بعد انتخابات إبريل وسبتمبر .

وأوضح الاستطلاع أنه فى حال إجراء انتخابات جديدة فى إسرائيل فإن تحالف "أزرق- أبيض" سيحصل على 33 مقعداً متساوياً مع الليكود والقائمة العربية المشتركة ستحصل على 13 مقعدًا.