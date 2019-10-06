شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى يلتقى الأمين العام لمجلس التعاون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى الدكتور أنور بن محمد قرقاش، اليوم، في أبوظبى، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى.
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال اللقاء بحث عددٍ من القضايا والتطورات الإقليمية وسبل تعزيز دور المجلس بشأنها.
وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون بنجاح الانتخابات الرابعة للمجلس الوطنى الاتحادى مباركا المشاركة الواسعة للمرأة الإماراتية فى العمل البرلمانى ما يعكس نجاح دولة الإمارات الكبير في ملف تمكين المرأة وتفعيل دورها، متمنياً لدولة الإمارات المزيد من النجاح والتوفيق.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى يلتقى الأمين العام لمجلس التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.