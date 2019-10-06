محاولة لتوجيه الناخبين بالانتخابات التونسية بابتدائية الشرقية والأمن يبعدهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الهيئة الفرعية للانتخابات التونسية بالقصرين، اليوم الأحد، فى إطار الانتخابات التشريعية، محاولة لتوجيه الناخبين خارج مركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية الشرقية. و وفقا لموقع "الشروق" التونسى، أفاد عضو بالهيئة الفرعية للانتخابات، فى تصريح لإذاعة شمس أف أم، أنه تم الاستنجاد بوحدات الأمن، من أجل إبعاد الأطراف التى تقوم بتوجيه الناخبين لفائدة أحد القوائم المترشحة.

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