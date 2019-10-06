شكرا لقرائتكم خبر عن إكسبو 2020 يوقع اتفاقيات لتنظيم مليون رحلة مدرسية للطلاب بأسعار رمزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يرافقه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، و الشيخ أحمد بن سعيد رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، توقيع مذكرة تفاهم بين إكسبو 2020 دبي ووزارة التربية والتعليم، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة الرائدة في دولة الإمارات، والتي تأتي في إطار تنفيذ رؤية الشيخ محمد بن راشد بأن يكون جيل المستقبل في قلب إكسبو 2020.

وتقضي مذكرة التفاهم بين وزارة التربية والتعليم وإكسبو 2020، والاتفاقيات مع المؤسسات التعليمية الخاصة، بالعمل على تنظيم نحو مليون زيارة من طلبة مدارس وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة إلى الحدث الأروع في العالم الذي تستضيفه دبي بين الـ 20 من أكتوبر 2020 والعاشر من أبريل 2021، حيث سيواكب انطلاق إكسبو 2020 دبي، انطلاق مئات الآلاف من طلبة المدارس إلى آفاق رحبة لاستكشاف ما في هذا الحدث العالمي من مصادر للإلهام والتحفيز المعرفي.

ووفقا لما نشره موقع صحيفة الرؤية الالكترونى، وجه الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الشكر إلى وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية الخاصة على التزامها بدعم إكسبو 2020 وأهدافه في التأسيس لإرث مستدام للأجيال القادمة.

وقال: "نعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة لجعل الطلبة في قلب إكسبو، ونريد أن يكون لحضورهم ومشاركتهم فيه أثر إيجابي على حاضرهم ومستقبلهم كما نريد إشراك أكبر عدد ممكن من طلبة المدارس من كل الإمارات للاستفادة من هذا الحدث الفريد، ومنحهم الفرصة لاكتشاف الفرص العديدة التي تتوفر من خلاله، بما يحقق الشعار الذي يقوم عليه هذا الحدث التاريخي المتمثل في تواصل العقول وصنع المستقبل".

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وخلال الأشهر الستة لإكسبو 2020، سيستمتع طلاب المدارس بأربعة أنواع من الرحلات المدرسية قام برنامج إكسبو للمدارس بتصميمها لتلبية المتطلبات التعليمية لجميع الفئات العمرية.

وستتمكن المدارس من اختيار بين رحلة: كوكب الاستدامة، الكون في حركة، عالم الفرص، وإرث دولة الإمارات العربية المتحدة وستتاح للطلبة فرصة استكشاف المواضيع والتحديات ذات الأهمية بالنسبة للعالم كله ولهم ولمستقبلهم على وجه الخصوص وسيكون بإمكانهم التعلم والتفاعل مع القادة والخبراء بأسلوب محبب وممتع.

ويبلغ سعر تذكرة الرحلات المخصصة للمدارس 50 درهماً للطالب للرحلة الواحدة ويتاح للمدارس التسجيل عبر نظام حجز خاص بهم سيكون جاهزاً بنهاية عام 2019.

سيكون إكسبو 2020 دبي أول إكسبو دولي يقام في العالم العربي، وسيجمع ملايين الزوار من كل أنحاء العالم في احتفال بالابتكار والإبداع والثقافة والترفيه.

وسيكون أكبر إكسبو في التاريخ من حيث عدد الزوار الدوليين، حيث من المتوقع أن يأتي 70 في المئة من زواره من خارج دولة الإمارات لحضور فعالياته.