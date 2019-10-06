شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعتقل 9 فلسطينيين بينهم طفل من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 9 مواطنين فلسطينيين بينهم طفل من أنحاء متفرقة فى الضفة الغربية، وتم الاستيلاء على تسجيلات كاميرات مراقبة فى الخليل، فيم اقتحم عنصران من شرطة الاحتلال مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى.

وأفاد نادي الأسير الفلسطينى - فى بيان اليوم - بأن قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين من عدة بلدات فى محافظة الخليل، وثلاثة آخرين من بلدة عزون شرق قلقيلية، فيما جرى اعتقال الطفل مصعب عبد القادر أبو الشوارب (14 عاما) من طولكرم.

وذكر نادى الأسير أن 10 مواطنين على الأقل جرى اعتقالهم من الضفة خلال اليومين الماضيين غالبيتهم من القدس.

وفى القدس، اقتحم عنصران من شرطة الاحتلال الإسرائيلى، مصلى باب الرحمة فى الجهة الشرقية من المسجد الأقصى. وأفاد شهود عيان بأنهما اقتحما المصلى بأحذيتهما، وتجولا فى المكان بطريقة استفزازية؛ وذلك بحجة التفتيش.

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