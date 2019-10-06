شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. ضبط 7 أشخاص بحوزتهم بنادق صيد بحري ممنوعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

ضبطت فرق من وحدة الثروة السمكية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، بالتعاون مع حرس الحدود بمحافظة جدة، عددا من المخالفين، جراء مخالفات لنظام صيد واستثمار الثروات المائية الحية بالمملكة ولائحته التنظيمية.

أوضح ذلك مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، وقال إنه ورد بلاغ من مركز حرس حدود الطفية بمحافظة جدة أمس السبت، يفيد بالتحفظ على 5 مخالفين بحوزتهم “بنادق صيد الأسماك ” الممنوعة نظاماً.

وأضاف: كما ورد يوم الخميس الماضي بلاغ من مركز حرس الحدود بدرة العروس شمال محافظة جدة يفيد بتحفظهم على شخصيْن بحوزتهما “بنادق صيد الأسماك ” الممنوعة نظاماً مع مقيمين من الجنسية الفلبينية.

وأشار إلى أنه عند مباشرة الحالة تبيّن قيامهما باستخدامها في صيد الأسماك حيث تمّت مصادرة الوسيلة المخالفة (بنادق صيد الأسماك) و(١٥ كيلو سمك) واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

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وأكّد “الغامدي” مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.

وشدّد على استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة، حفاظاً على الثروات المائية الحية.