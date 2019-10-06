أنستقرام تبدأ في اختبار خاصية جديدة

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الأحد 6 أكتوبر 2019
أنستقرام
كتب
متابعات_الخليج 365
بعد فترة قصيرة من إعلان "فيسبوك Facebook" تخليها عن دعم قصص المجموعات Groups Stories بشكل نهائي عبر تطبيقه، يبدأ أنستقرام في اختبار تلك الخاصية.
وبحسب موقع engadget.com يدرس القائمون على تطبيق أنستقرام Instagram -أحد التطبيقات التابعة لإدارة فيسبوك Facebook- اعتماد خاصية قصص المجموعات Groups Stories بشكل رسمي بعد فترة من الاختبارات.
ويصبح بإمكان مستخدمي أنستقرام Instagram مشاركة أنشطتهم واهتماماتهم اليومية، يتم تحديدها من الدوائر الاجتماعية المختلفة، سواء من أفراد العائلة أو الأصدقاء المقربين.
وحتى الآن لم يتم تحديد الموعد الرسمي لاعتماد خاصية قصص المجموعات Groups Stories، بعد فترة الاختبارات الحالية، كما لم تعلن إدارة التطبيق عن تعميم الخاصية على جميع مستخدمي أنستقرام Instagram أم ستقتصر الخاصية على المستخدمين داخل الولايات المتحدة، على أن يتم تعميمها حول العالم في وقت لاحق.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.