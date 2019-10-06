أنستقرام تبدأ في اختبار خاصية جديدة

الأحد 6 أكتوبر 2019

أنستقرام

كتب متابعات_الخليج 365

بعد فترة قصيرة من إعلان "فيسبوك Facebook" تخليها عن دعم قصص المجموعات Groups Stories بشكل نهائي عبر تطبيقه، يبدأ أنستقرام في اختبار تلك الخاصية.



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وبحسب موقع engadget.com يدرس القائمون على تطبيق أنستقرام Instagram -أحد التطبيقات التابعة لإدارة فيسبوك Facebook- اعتماد خاصية قصص المجموعات Groups Stories بشكل رسمي بعد فترة من الاختبارات.

ويصبح بإمكان مستخدمي أنستقرام Instagram مشاركة أنشطتهم واهتماماتهم اليومية، يتم تحديدها من الدوائر الاجتماعية المختلفة، سواء من أفراد العائلة أو الأصدقاء المقربين.

وحتى الآن لم يتم تحديد الموعد الرسمي لاعتماد خاصية قصص المجموعات Groups Stories، بعد فترة الاختبارات الحالية، كما لم تعلن إدارة التطبيق عن تعميم الخاصية على جميع مستخدمي أنستقرام Instagram أم ستقتصر الخاصية على المستخدمين داخل الولايات المتحدة، على أن يتم تعميمها حول العالم في وقت لاحق.