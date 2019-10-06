وكالة الفضاء الأمريكية تعلن استعدادها لبدء اختبار أول طائرة كهربائية بالكامل

الأحد 6 أكتوبر 2019

أول طائرة كهربائية بالكامل

كتب متابعات_الخليج 365

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" استعدادها لبدء عمليات اختبار "إكس-57 ماكسويل" أول طائرة كهربائية بالكامل.



وعلى مدى أكثر من 7 عقود قامت وكالة الفضاء الأمريكية باختبار سلسلة من "طائرات إكس" التي ضمت في كل مرة تقنيات متطورة حديثة، ومن أبرزها "بيل إكس-1" أول طائرة تكسر حاجز الصوت أثناء الطيران.

وتم تسليم الطائرة إكس-57 ماكسويل التي قامت شركة ES AERO بتصنيعها إلى مركز أبحاث أرمسترونج للطيران التابع لناسا في كاليفورنيا لبدء الاختبارات.

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وقال توم ريجني، مدير مشروع إكس-57، في بيان، إن "تسليم طائرة إكس-57 إلى ناسا حدث مهم، ويمثل بداية مرحلة جديدة في مشروع الطائرة الكهربائية المثير"، وفقا لفوكس نيوز.

وأضاف ريجني أن ناسا ستختبر نظام الدفع الكهربائي المتكامل لضمان صلاحية الطائرة للطيران.

ومن بين أهداف مشروع إكس – 57 المساعدة في تطوير معايير إصدار الشهادات للطائرات الكهربائية.

وستتم مشاركة تصميم الطائرة مع الهيئات التنظيمية وسوق صناعة الطيران في محاولة لتعزيز تقدم سوق الطائرات الكهربائية، وفقا لريجني.