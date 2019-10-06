"يامن مرة سجنتك"... أمير قطر الوالد يثير ضجة على مواقع التواصل

مقطع الفيديو المتداول يظهر فيه لاعب الوثب العالي القطري، معتز برشم، وهو يقلد الشيخ حمد بن خليفة الميدالية الذهبية التي فاز بها في بطولة العالم لألعاب القوى والتي استضافتها الدوحة.
وذهب مغردون قطريون لتوضيح المزحة، إذ قال عبدالله الوذين، في تغريدة على صفحته "تويتر": "صاحب السمو الأمير الوالد ممازحاً البطل العالمي القطري طلال منصور: "يامن مرّة سجنتك" ويقصد عندما كان سموه وزيراً للدفاع ويبدو أن بطلنا الذهبي كان مشاغبا"،
من جهته، دون طلال المنصور حساب قال فيه: "نعم حبسني مش مره أو مرتين حبسني الدهر كله في قلبه والله. وياليت أنا بروحي حبس أهل قطر كلهم في قلبه الكبير. يا تاج راس أهل قطر جعل عمرك مديد قولو آمين ياهل قطر".
على الصعيد الآخر، وجه مغردون العديد من الانتقادات لمقطع الفيديو تصريحات الشيخ حمد بن خليفة.
وتوج القطري معتز عيسى برشم يوم الجمعة الماضي، بذهبية لمسابقة الوثب العالي ببطولة العالم السابعة عشرة لألعاب القوى المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.
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