ارتفاع حصيلة "قمع" تظاهرات العراق إلى 4884 قتيل وجريح ومعتقل

وقال البياتي في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، الأحد أن ارتفاع حصيلة ضحايا قمع التظاهرات إلى 4884 قتيل وجريح ومعتقل في البلاد.
وأوضح البياتي، أن العدد الكلي للقتلى بلغ 99 أغلبهم من المتظاهرين، وبينهم عددا من منتسبين الأجهزة الأمنية.
وأضاف، عدد المصابين ارتفع إلى 3991 جريحا، فيما بلغ عدد المعتقلين 794 متظاهرا، وتم إطلاق سراح 423 منهم.
وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات حاشدة مطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد.
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، قد أعلن مجموعة قرارات خلال الجلسة الطارئة للحكومة التي ترأسها مساء أمس السبت، واتخذ فيها حزمة من القرارات استجابة لمطالب المتظاهرين والمواطنين، أبرزها فتح باب التقديم على الأراضي السكنية لذوي الدخل المحدود واستكمال توزيع قطع سكنية للمستحقين.
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