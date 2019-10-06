واردات الأردن من نفط العراق بلغت 204 آلاف برميل حتى الأول من أكتوبر

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وقالت زواتي، في بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الأحد، "واردات المملكة من النفط العراقي الخام، بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، بلغت حوالي 204 آلآف برميل لغاية الأول من أكتوبر الحالي".
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كان الأردن والعراق قد وقعا في فبراير/ شباط الماضي مذكرة تفاهم لاستيراد النفط العراقي الخام بواقع 10 آلاف برميل يوميا تنقل برا عبر صهاريج من مصفاة بيجي في العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في مدينة الزرقاء.
وحول تأثير الأوضاع الداخلية في العراق على عملية نقل النفط قالت الوزيرة زواتي، إن "عملية النقل تواصلت خلال الشهر الحالي وتم تحميل الصهاريج يومي الأول والثاني من الشهر، وتوقفت العملية يومي الخميس والسبت الماضيين بسبب الأحداث الداخلية في العراق، وعادت الصهاريج اليوم الأحد إلى التحميل، وآخر شحنة من نفط العراق تم تفريغها في خزانات المصفاة في الزرقاء تمت أمس السبت".
ويشهد العراق، منذ الثلاثاء الماضي، احتجاجات عنيفة ومظاهرات حاشدة تطالب بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد. وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل وإصابة المئات.
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