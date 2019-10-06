الغنوشي عن ترشحه للانتخابات التشريعية: البرلمان مركز السلطة والرئاسة رمزية

وقال الغنوشي، في تصريحات للصحفيين عقب إدلائه بصوته في الانتخابات التشريعية التونسية، اليوم الأحد، "ترشحت لأبعث برسالة بأن ها هنا البرلمان هو مركز السلطة، الحكومة تنبثق عن البرلمان كما تعلمون، والرئاسة في تونس إلى حد كبير رمزية".

ZOUBEIR SOUISSI

وأضاف الغنوشي "الثورة المضادة سلطت على مجلسنا النيابي حملات متتالية لتسخيفه وتتفيهه... لذا وجب على رؤساء الأحزاب الاتجاه للبرلمان، ليعطوا رسالة بأن هنا تصنع السياسات والقوانين، وهو مركز السلطة والسيادة، ومنه تعتمد الحكومات، وتسقط الحكومات".

وكانت مكاتب الاقتراع التونسية قد فتحت، في الثامنة من صباح اليوم الأحد، أبوابها لاستقبال الناخبين في الانتخابات التشريعية لسنة 2019، التي تجرى في27 دائرة انتخابية بكافة محافظات البلاد بعد انطلاقها الجمعة بالدوائر الانتخابية في الخارج.

ويتنافس في الانتخابات التشريعية 15 ألف و737 مرشحا على 217 مقعدا في البرلمان ضمن ألف و572 قائمة موزعة بين قائمات حزبية وائتلافية وأخرى مستقلة.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للانتخابات التشريعية والرئاسية 7 ملايين و65 ألفا و307 ناخبين أما العدد الإجمالي لمكاتب الاقتراع فيبلغ 13830 مكتبا داخل تونس وخارجها.