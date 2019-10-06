الدفاع الروسية: عودة أكثر من 1200 لاجئ سوري إلى وطنهم خلال 24 ساعة

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان نشر على موقع وزارة الدفاع الروسية بهذا الشأن: "خلال الــ24 ساعة الماضية، عاد 1211 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية قادمين من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 406 لاجئا (من بينهم 122 إمرأة و207 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 805 شخصا (من بينهم 242 امرأة و411 طفلا) من الأردن عبر معبر نصيب".

وأشار بيان المركز إلى أنه تم خلال 24 ساعة ترميم 5 منازل سكنية، وروضة أطفال، ومخبز، ومحطة كهرباء، كما مشطت وحدات إزالة الألغام السورية قرابة 2.4 هكتارا من الأراضي، وفككوا 28 عبوة ناسفة.

ويذكر أن الجيش الروسي يقوم بتقديم المساعدات الإنسانية والرعاية الصحية إلى سكان العديد من المناطق السورية المتضررين من النزاع المستمر منذ 2011.