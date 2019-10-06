أردوغان يهدد شرقي الفرات.. و«قسد» تحذر من حرب شاملة

دبي - بواسطة محمد فارس لقي تسعة مقاتلين مصرعهم، أمس السبت، جراء غارات روسية استهدفت مواقع تابعة لفصيلين متشددين ينشطان في شمال غرب سوريا، في وقت حذرت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من «حرب شاملة» رداً على أي هجوم تركي، بعد تجديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهديده بشن عملية عسكري جوية وبرية في شرق الفرات.

فقد أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن «ضربات جوية روسية استهدفت صباح السبت تمركزات وموقعاً لتنظيمي «حراس الدين» و»أنصار التوحيد» في شرق إدلب». وأحصى مقتل «ما لا يقل عن تسعة» من مقاتلي التنظيمين وإصابة ثمانية آخرين منهم بجروح.

وينشط فصيل حراس الدين، المرتبط بتنظيم القاعدة ويضم نحو 1800 مقاتل بينهم جنسيات غير سورية، وفق المرصد، مع فصيل أنصار التوحيد المتشدد في شمال غرب سوريا. ويقاتلان إلى جانب هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً). ورغم الهدنة في إدلب ومحيطها منذ أغسطس/ آب الماضي، غالباً ما تشن روسيا الداعمة لقوات الحكومة السورية ضربات تطال تحركات وتمركزات التنظيمات المتشددة في إدلب ومحيطها.

تحذير من حرب شاملة

من جهة أخرى، قالت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة، أمس السبت، إنها «لن تتردد في تحويل أي هجوم تركي غير مبرر إلى حرب شاملة» للدفاع عن منطقتها في شمال شرق سوريا.

وكان الرئيس التركي أردوغان قال في وقت سابق أمس السبت، إن بلاده ستنفذ عملية عسكرية جوية وبرية السبت أو (اليوم) الأحد لتستهدف خلالها المنطقة الخاضعة لسيطرة قوات «قسد» شرق نهر الفرات في سوريا. وقال أردوغان إنّ صبر تركيا ينفد بعد ما توصل مسؤولون أتراك وأمريكيون لاتفاق لإقامة منطقة عازلة في شمال سوريا.

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وخلال افتتاح المعسكر السنوي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، قال أردوغان في خطاب متلفز، إن تركيا تسعى «لري شرق الفرات بينابيع السلام» وتوطين اللاجئين هناك. وأضاف «وجهنا كل التحذيرات إلى محاورينا حول شرق الفرات ولقد كنا صبورين بما فيه الكفاية». وقال «قمنا باستعداداتنا وأكملنا خطط العملية وأعطينا التعليمات الضرورية»، مضيفاً أن الهجوم قد يبدأ «في أقرب وقت اليوم (أمس السبت أو غداً (اليوم الأحد)». وتابع «سنقوم بهذه العملية على الأرض ومن الجو»، مشيرا إلى أنها ستدور شرق الفرات.

وهدّد أرودغان مراراً بشنّ هجوم عابر للحدود، وقال أخيراً إنّه لم يحرز تقدماً مع الولايات المتحدة بخصوص المنطقة العازلة في الشكل الذي تريده أنقرة. وفيما يسيّر البلدان دوريات تركية أمريكية مشتركة، تريد أنقرة في شكل عاجل إقامة «منطقة آمنة» لإعادة ما يصل إلى مليوني لاجئ سوري. كما تريد أنقرة تحريك وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة من حدودها، وهي تقول إن الوحدات ذراع «إرهابية» للمتمردين الأكراد في تركيا. وساهمت هذه الوحدات الكردية مع القوات الأمريكية في الحرب ضد مقاتلي تنظيم داعش، وقد أدت مشاركاتها في القتال لاستعادة مناطق واسعة في شمال سوريا.

المعارضة المسلحة تدعم العملية التركية

وكانت المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا تعهدت أول أمس الجمعة، بدعم أي عملية عبر الحدود تلوح أنقرة بشنها ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا.

وقال سليم إدريس المسؤول في المعارضة السورية المدعومة من تركيا في مؤتمر صحفي في جنوب شرق تركيا « في ما يتعلق بشرق الفرات... هذه أراض سورية نحن من واجبنا أن نقاتل في هذا الجزء من أرض سوريا الغالية». وأضاف «نحنا نقف بكل قوة وعزيمة ودعم مع أشقائنا في تركيا في قتال كافة أنواع الإرهاب المتمثل في عصابات حزب العمال الكردستاني». وأعلنت المعارضة السورية المدعومة من تركيا أيضاً الجمعة، أن عدداً من فصائل المعارضة المسلحة في إدلب تندمج مع الجيش الوطني وهو جماعة المعارضة المسلحة الرئيسية التي تدعمها تركيا في الشمال الغربي. وقد تساعد الخطوة في توسيع نفوذ أنقرة في محافظة إدلب حيث يسيطر مسلحون كانوا يرتبطون في السابق بتنظيم القاعدة.(وكالات)

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