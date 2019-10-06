دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تقرير يؤكد إرتفاع إنتاج ابل من هواتف iPhone 11 بنسبة 10% ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت أحدث التقارير التي نشرت عبر Nikkei مؤخراً على أن إنتاج ابل من هواتف iPhone 11 إرتفع بنسبة 10%، نتيجة لزيادة الطلب على الإصدارات الجديدة.

جاءت المؤشرات الأولى لمبيعات iPhone 11 لتؤكد عكس الكثير من توقعات محللي السوق التي أشارت إلى أن ابل لن تحقق نسبة كبيرة في مبيعات هواتف iPhone 11، حيث أكدت أحدث التقارير إرتفاع مبيعات ابل من هواتف الأيفون الجديدة.

ولقد أشار تقرير Nikkei من اليابان إلى ابل تستعد لطرح من 7 إلى 8 مليون وحدة إضافية من هواتف iPhone 11 في الأسواق قريباً، على أن تكون أغلب هذه الإصدارات من الهاتف الرئيسي في السلسة الجديدة iPhone 11، الذي سجل إرتفاع في طلبات الشحن بينما تراجع الطلب على الإصدار الأعلى في السلسلة iPhone 11 Pro Max.

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كما أشارت تسريبات أخرى جاءت عبر مصدر مطلع على خطط ابل، إلى أن الشركة ستحقق زيادة كبيرة في إنتاج هواتف الأيفون هذا العام تتخطى نسبة إنتاج هواتف الأيفون العام الماضي.

يذكر أن هذه المؤشرات هي الأولى لمبيعات هواتف iPhone 11، لذا لن تبدأ ابل برفع طلبات توريد لتكوينات الهاتف في الوقت الحالي، نظراً لإرتفاع الطلب على هواتف الأيفون غالباً في نهاية العام، كما أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة ستؤدي بالتأكيد إلى زيادة الطلب على هواتف الأيفون في الولايات المتحدة خلال الفترة القادمة.

المصدر

هذا الموضوع تقرير يؤكد إرتفاع إنتاج ابل من هواتف iPhone 11 بنسبة 10% ظهر على التقنية بلا حدود.