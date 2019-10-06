دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن موعد الإعلان عن هاتف OnePlus 7T Pro في 10 من أكتوبر ظهر على التقنية بلا حدود.

أنشأ موقع Amazon.in صفحة رسمية لهاتف OnePlus 7T Pro مع صور إعلانية تؤكد على موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف يوم 10 من أكتوبر في السوق الهندي.

قدمت شركة وان بلس هاتف OnePlus 7T في فعاليات مؤتمرها الأخير مع إصدارها الأول من أجهزة التلفاز الذكية، ومن جديد تستعد الشركة الصينية للإعلان عن هاتف OnePlus 7T Pro في حدث يعقد في الهند يوم 10 من أكتوبر وفقاً للتسريبات التي كشف عنها موقع Amazon.in.

لم تؤكد الصفحة الرسمية التي أنشاها موقع Amazon.in أنها تستهدف هاتف OnePlus 7T Pro بشكل خاص من هواتف وان بلس، إلا أن عنوان الهاتف رصد في الرابط العلوي للصفحة ليؤكد على أن الحدث الذي سيقام في 10 من أكتوبر يعود لإصدار وان بلس المرتقب OnePlus 7T Pro.

ومن المقرر أن يأتي هاتف OnePlus 7T Pro بمعالج Snapdragon 855 Plus كما في الإصدار الرئيسي من الهاتف، كما ينطلق بنظام تشغيل Android 10، أيضاً تشير التسريبات إلى أن الإصدار القادم يأتي ببطارية بقدرة أعلى مع شاشة أكبر نسبياً من الإصدار الرئيسي، مع جودة عرض أعلى أيضاً.

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أيضاً يضم هاتف OnePlus 7T Pro كاميرة أمامية بتصميم منبثق، كما تضم إعدادات الكاميرة الخلفية مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto بديل للمستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل في هاتف OnePlus 7T .

يذكر أن وان بلس ستقدم خلال فعاليات الحدث إصدار خاص من الهاتف وهو OnePlus 7T Pro McLaren، لذا نترقب مزيد من التفاصيل الرسمية من الشركة خلال فعاليات الحدث المتوقعة يوم الخميس المقبل.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن موعد الإعلان عن هاتف OnePlus 7T Pro في 10 من أكتوبر ظهر على التقنية بلا حدود.