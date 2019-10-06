شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى يدين قتل المدنيين المتظاهرين وقوات الأمن بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمى، قتل المدنيين المتظاهرين وقوات الأمن وإحراق مبانى الدولة العراقية. وحث الدكتور السلمى، في بيان اليوم، الحكومة العراقية على الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة، مؤكدًا دعم البرلمان العربى التام لأمن واستقرار وسيادة العراق وعدم التدخل في شئونه الداخلية.

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