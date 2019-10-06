شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد البحرينى: مواصلة العمل لتطوير قدرات منتسبى قوة دفاع البحرين لرفع مستوى جاهزيتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحرينى، على مواصلة العمل على تطوير قدرات منتسبي قوة دفاع البحرين وتزويدهم بأحدث المنظومات العسكرية لرفع مستوى جاهزيتهم لأداء واجباتهم الوطنية بكل احترافية وفاعلية، مشيدا بالمستوى المتميز والمشرف الذي وصل إليه منتسبو قوة دفاع البحرين وإسهاماتهم في المحافظة على أمن واستقرار الوطن، وبجهودهم المخلصة التي يقومون بها إلى جانب اخوانهم من الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز الاستقرار بالمنطقة.

ووفقا لما نشرته صحيفة الأيام البحرينية، جاء ذلك لدى زيارة اليوم إلى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، حيث كان في الاستقبال المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، والفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وعدد من كبار الضباط.

وخلال الزيارة، استمع إلى إيجاز حول الخطط الاستراتيجية وآلية تنفيذها ومتابعتها وتقويم وتحديث الاستراتيجية للارتقاء بمستوى الجاهزية القتالية والإدارية لقوة دفاع البحرين، منوها سموه بالدور المحوري الذي تقوم به قوة دفاع البحرين في حماية المنجزات والمكتسبات الوطنية بما يرفد تطور ونهضة مملكة البحرين، معربا عن شكره وتقديره لمنتسبي قوة دفاع البحرين على جهودهم السامية في خدمة وطنهم متمنيا لهم التوفيق و النجاح.