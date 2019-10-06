شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البحرين": الملتقى الحكومى يشكل محطة مهمة لتجديد سبل وآليات العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالمملكة البحرينية، الدكتور نبيل محمد أبوالفتح، "إن الملتقى الحكومي 2019 الذي يعقد يوم غد الأحد برعاية كريمة من الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومبادرة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، يشكل محطة مهمة لتجديد سبل وآليات العمل الحكومي، كما أن مخرجات الملتقى للسنوات الماضية باتت واضحة وتشكل دليلا بارزا على النجاح الذي حققه الملتقى، وذلك بفضل ما يوفره من منصة لتداول الأفكار والاقتراحات بين المسئولين الحكوميين من مختلف القطاعات".

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، اعتبر أبوالفتح "أن الملتقى الحكومي أصبح يشكل خارطة طريق لتطوير مسيرة العمل الوطني، ضمن جهود فريق البحرين، الذي يركز على النهوض بعجلة التنمية بمملكة البحرين في شتى القطاعات".

وأكد وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على مواصلة دعم جهود التنمية في مملكة البحرين، بما يتماشى مع مخرجات الملتقى الحكومي، ويسهم في خلق المزيد من الفرص الواعدة التي تعود بالنفع على الوطن وتحقق تطلعات المواطنين، منوها بأن الرؤى التي سيتم طرحها خلال الملتقى الحكومي 2019 ستعزز من تطوير الأداء الحكومي بما يواكب المرحلة المقبلة نحو تحقيق المزيد من المنجزات التنموية.