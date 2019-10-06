شكرا لقرائتكم خبر عن تشييد ناطحة سحاب جديدة فى دبى بتكلفة مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر عن تحضيرات تجرى فى الوقت الحالى، لتشييد ناطحة سحاب جديدة فى منطقة الخليج التجارى، بمحاذاة شارع الشيخ زايد بدبى، ورجحت أن تصل تكلفة المشروع إلى نحو مليار درهم.

و وفقا لموقع "البيان" الإماراتى، أضافت المصادر، أن البرج الجديد، سيستخدم للأغراض الفندقية والسكنية، ويتكون من 85 طابقاً، ويتمتع بتصميم مبتكر، ليكون رمزاً معمارياً لمدينة دبى، ومعلماً يجذب الزوار من أنحاء المنطقة.

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وأوضحت المصادر، أن الفندق سيتوزع على طوابق البرج ما بين 1 و56، بينما تخصص أعلى 13 طابقاً للشقق الفاخرة، مشيرة إلى أن الفندق يضم 200 غرفة، أما الشقق المفروشة، فعددها 350، ويبلغ عدد الشقق الفاخرة 290، بالإضافة إلى الأماكن المخصصة لمواقف المركبات والمطاعم ومنافذ التجزئة، وقاعة للمؤتمرات ومطعم سماوى فى أعلى البرج.