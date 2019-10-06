شكرا لقرائتكم خبر عن "دبى للسلع المتعددة" و"جافزا" يدعمان تدفق التجارة عبر دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع مركز دبى للسلع المتعددة، والمنطقة الحرة لجبل علي "جافزا"، اليوم، اتفاقية تعاون لتوفير حلول تخزين وخدمات لوجستية للشركات الأعضاء المسجلة في المنطقة الحرة التابعة للمركز.

ووفقا لما نشره موقع صحيفة الرؤية الامارتى، بموجب الاتفاقية، ستتيح جافزا للشركات الأعضاء في مركز دبي للسلع المتعددة إمكانية الاستفادة الكاملة من حلول التخزين والخدمات اللوجستية المتاحة في المنطقة الحرة لجبل علي، بما في ذلك استخدام المستودعات لأغراض التخزين والتسليم بما يشجع ويحفز حركة النشاط التجاري عبر الإمارة. كما ستحصل الشركات الأعضاء في المركز على إعفاء من رسوم التسجيل والترخيص المرتبطة بالخدمة الجديدة.

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وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة أحمد بن سليِّم، "بموجب اتفاقنا، ستتمكن الشركات الأعضاء في المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة من الوصول إلى أحدث خدمات التخزين والخدمات اللوجستية في جافزا دون أي رسوم إضافية ومن خلال نقطة اتصال واحدة. وتوفر هذه الاتفاقية التعاونية حافزاً قوياً للشركات القائمة في المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة للاستفادة من التسهيلات المتاحة في جافزا، مع تبسيط إجراءاتنا الخاصة بالأعمال من أجل مساندة عملائنا. "

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات والرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) محمد المُعلِّم، "يعتبر التعاون ركيزة أساسية لكي نتمكن من تحقيق النمو معاً لأجل الاقتصاد الوطني. ويسرنا في جافزا أن نقدم منتجاً جديداً من شأنه زيادة حركة الأنشطة التجارية في دبي".

وأضاف: "ستستفيد الشركات الأعضاء في مركز دبي للسلع المتعددة مما تتمتع به مرافقنا من اتصال بشبكة نقل ومواصلات متعددة الوسائل مما سيعزز قدراتها في تصدير واستيراد السلع من وإلى الإمارة الأمر الذي من شأنه دفع عجلة النمو الاقتصادي لدبي. ويبقى الطرفان ملتزمين التزاماً راسخاً بالمساهمة في تعزيز نمو وازدهار النشاط الاقتصادي والحركة التجارية لدولة الإمارات".