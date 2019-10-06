شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان وبريطانيا يبحثان التعاون العسكرى المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس أركان القوات العمانية المسلحة، الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهانى، اليوم الأحد، مع مساعد رئيس الأركان البريطانى للاستراتيجيات العسكرية والشئون الدفاعية اللواء ستيفن ماهون، سبل تعزيز التعاون العسكرى بين البلدين.

وتبادل الجانبان، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية، وجهات النظر فيما يخص عددا من الأمور ذات الاهتمام المشترك.