شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الموانئ البحرية العربية يؤكد توفير الكويت خبراتها للدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مدیر عام مؤسسة الموانئ الكویتیة ورئیس اتحاد الموانئ البحریة العربیة الشیخ یوسف الصباح، الیوم، السبت، استعداد الكویت لتوفیر خبرتھا ودعمھا للدول العربیة كافة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية، جاء ذلك في كلمة للشیخ یوسف الصباح رئیس قطاع النقل العربي لدى ترؤسه الاجتماع الـ 55 لمجلس ادارة اتحاد الموانئ البحریة العربیة بالقاھرة.

واوضح الشیخ یوسف أن الكویت استطاعت في السنوات الماضیة وحتى الیوم توفیر خبراتھا لجمیع الدول العربیة في الامن الغذائي "سواء بالدراسة أو التمویل أو حتى التدریب".

وأشار الى أن الكویت قدمت ھذا المقترح في كل اجتماع سابق "مكرمة" من امیر البلاد الشیخ صباح الاحمد الجابر الصباح موضحا أن الكویت تمد یدھا الیوم لكل الدول العربیة التي بحاجة الى ھذا الدعم فعلیا سواء من خلال "الصندوق الكویتي للتنمیة الاقتصادیة العربیة" او تطویر منظومة الامن الغذائي في اي من الدول العربیة.