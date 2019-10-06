شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشاهد يدعو التونسيين إلى المشاركة فى الانتخابات التشريعية بكثافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

دعا يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، صباح اليوم الأحد، جميع التونسيين، وخاصة منهم الشباب، إلى المشاركة بكثافة فى عملية الاقتراع للانتخابات التشريعية لتحديد مصيرهم.

Advertisements

و وفقا لموقع "الشروق" التونسية، عبر الشاهد فى تصريح إعلامى إثر الإدلاء بصوته فى الانتخابات التشريعية ، بمركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية عبد الرحمان مامى بالمرسى، عن الامل فى أن تكون نسبة الإقبال مرتفعة فى هذه الانتخابات، على عكس الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التى تمت يوم 15 من سبتمبر الماضى.

وأكد، أن جميع التونسيين يتحملون، فى هذا الاستحقاق الانتخابى، المسئولية فى تحديد مستقبل جديد للبلاد، مبرزا أن كل ورقة انتخاب تعد "مهمة ولها قيمة فى ضمان تحصين تونس وديمقراطيتها من المخاطر التى تعترضها".