شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الاسرائيلى تعتقل 5 فلسطينيين من محافظة الخليل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم ، 5 فلسطينيين بينهم أسرى محررون من محافظة الخليل.
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، قالت مصادر أمنية ومحلية في الخليل ، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أحمد خضر الحروب من بلدة دير سامت غربا ،فيما اعتقلت ،زايد علي عطا الله خضيرات من الظاهرية، وكايد العمايرة من قرية البرج، عقب دهم منازلهم، وتفتيشها.
وأفاد الناشط الإعلامى محمد عوض ، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت أمر شمالاً، واعتقلت الأسيرين المحررين الاخوين أحمد ورأفت صليبي، والشاب كريم إبراهيم حمدي أبو ماريا عقب دهم منازلهم، ونقلتهم إلى مركز "عصيون" الاحتلالي.
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