رئيس مجلس السيادة السوداني يصل الرياض في زيارة رسمية

وصل إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم الأحد، تشرين الأول 06، 2019 رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

ووفق وكالة "واس" فقد وصل البرهان يرافقه دولة رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك .

وكان في استقباله والوفد المرافق بمطار الملك خالد الدولي , الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان (الوزير المرافق ) ، وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن جعفر، وسفير جمهورية السودان لدى المملكة عبدالعظيم محمد الصادق، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، ومندوب عن المراسم الملكية.

Advertisements