تونس: مصدر بحملة سعيّد يؤكد مشاركته في التصويت بالانتخابات التشريعية

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365-

أكد مصدر مسؤول في حملة قيس سعيّد المرشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية بتونس أن الأخير قام بالتصويت في الانتخابات التشريعية اليوم الأحد.

وأضاف عضو في حملة سعيد للأناضول رفض الكشف عن هويته لأسباب شخصية، أن قيس سعيد أدلى بصوته في مركز اقتراع في حي النصر بالعاصمة تونس.

وفي وقت سابق اليوم، قال سامي العايدي أحد منسقي حملة المرشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية أن قيس سعيّد قرّر مقاطعة الانتخابات التشريعية التي تجرى في تونس اليوم، قبل أن يقول المصدر الآخر بالحملة أنه شارك بالتصويت.

وقال العايدي في تصريح للأناضول "إن سعيد قرر مقاطعة الانتخابات التشريعية".

وتابع "أن سعيد له مشروع يرفض الانتخابات على القوائم وينادي بالانتخاب على الأشخاص".

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وأضاف العايدي أن "هذه الانتخابات تجرى على القوائم لذلك قرر مرشحنا مقاطعتها".

وكان سعيد المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية المبكرة قد جاء أولا في الدور الأول الذي أجري منتصف سبتمبر الماضي بنسبة 18.4 بالمائة من الأصوات متقدما على مرشح حزب قلب تونس، نبيل القروي الذي حلّ ثانيا بنبسة 15.6 بالمائة من الأصوات.وافتتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها أمام الناخبين على الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي(07.00 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، في ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد بعد ثورة 2011.

ويبلغ عدد الناخبين المعنيين بالتصويت في الانتخابات التشريعية التونسية، 7 ملايين و155 ألفا، مسجلين في كشوف هيئة الانتخابات.

ويتنافس على الفوز بمقاعد البرلمان الـ217، أكثر من 15 ألف مرشح.

والعملية الانتخابية، تتم في 13 ألف مكتب اقتراع، موزعة على 4567 مركز تصويت، في 33 دائرة انتخابية داخل تونس وخارجها.

ويشارك في تأمين العملية الانتخابية، 70 ألف عنصر أمن، وفق بلاغ سابق لوزارة الداخلية التونسية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.