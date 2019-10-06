الشاهد يحث التونسيين على التصويت في الانتخابات البرلمانية

تونس/ نادية الشاهد- عادل الثابتي/ الخليج 365

حث رئيس الحكومة ورئيس حركة "تحيا تونس" يوسف الشاهد، التونسيين، على المشاركة في الانتخابات التشريعية التي تجرى اليوم الأحد في عموم البلاد.

وقال الشاهد في تصريح للصحفيين إثر قيامه بالتصويت في مركز اقتراع بمدينة المرسى، الضاحية الشمالية للعاصمة تونس "أرجو أن يقبل الناس على صناديق الاقتراع اليوم وخاصة الشباب ليحدد مصيره بيده ولا يقول أنه تم الاختيار بدلا عنا".

وأضاف الشاهد "كل ورقة انتخاب لها أهمية اليوم"

وعبّر الشاهد عن "أمله في أن تكون النتائج في مستوى المأمول وتكون تونس بمستقبل جديد، محصنة بديمقراطية آمنة من المخاطر".

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وحول النتائج المتوقعة بالنسبة لحزبه (تحيا تونس) قال الشاهد " نحن نحترم نتائج التصويت وحزبنا موجود في كل الدوائر الانتخابية (33 دائرة) ونرجو أن تنصفنا الصناديق ".

وكان الشاهد قد خسر الدور الأول من الانتخابات الرئاسية حيث جاء خامسا بنسبة 7.4 بالمائة من الأصوات حسب النتائج التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات.

وافتتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها أمام الناخبين، اليوم الأحد، الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (07:00 تغ) في ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد بعد ثورة 2011.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت، 7 ملايين و155 ألفا، مسجلين في كشوف هيئة الانتخابات.

العملية الانتخابية، تتم في 13 ألف مكتب اقتراع، موزعة على 4567 مركزا، في 33 دائرة انتخابية داخل تونس وخارجها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.