إسقاط طائرة مسيرة إيرانية الصنع لمليشيا الحوثي شمال حجة

الخليج - واس أسقطت قوات الجيش اليمني، طائرة مسيرّة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، شمال محافظة حجة في اليمن. وقال مصدر عسكري إن الطائرة المسيّرة كانت في مهمة استطلاع، بحسب موقع / سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية. وذكر المصدر أنه تم إجراء فحص لحطام الطائرة وتبين من ذلك أنها إيرانية الصنع. انشر الخبر :

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