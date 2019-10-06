تونس: فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية

الخليج - أ ف ب

فتحت مراكز الاقتراع الأحد في تونس لثالث انتخابات تشريعية تجري منذ ثورة 2011، وسط أجواء سياسية متوترة.

ودعي اكثر من سبعة ملايين ناخب لاختيار برلمان جديد من 217 مقعدا في ظل مخاوف من تداعيات نتائج الدورة الأولى من الانخابات الرئاسية التي جرت قبل ثلاثة أسابيع.

واصطف عشرات الناخبين أمام مركز الاقتراع في العاصمة، ويتنافس في الانتخابات النيابيّة حوالى 15 ألف مرشّح على 217 مقعدا في البرلمان، من أحزاب وائتلافات ومستقلّين متنوعّين ومن اتّجاهات سياسيّة عدّة.

وبدأت عمليات التصويت خارج تونس الجمعة وسجلت نسبة مشاركة ضعيفة ناهزت 4,6 في المئة في الساعة 13,00 بتوقيت غرينيتش السبت.