السلطات الصحية الأمريكية تعلن وقف تفشي عدوى الحصبة

الأحد 6 أكتوبر 2019

دواء

كتب متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية الأمريكية وقف تفشي عدوى الحصبة بعدما أسفر أسوأ وباء لهذا المرض في الولايات المتحدة منذ 1992 عن 1249 إصابة هذه السنة.



وفيما عاد تهديد الحصبة إلى الظهور في الولايات المتحدة بعد نحو عقدين على إعلان القضاء عليه عام 2000، أعلنت المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها أن الحملات المكثفة للوقاية والتلقيح الإلزامي في نيويورك أوقفت الوباء هذا الصيف، فيما سُجلت بضع حالات متفرقة في بقية أنحاء البلاد خلال سبتمبر/أيلول.

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وفي مدينة نيويورك، تعود آخر الحالات المسجلة إلى 15 يوليو/تموز، أما في بقية أنحاء ولاية نيويورك فسُجلت آخر حالة في 19 أغسطس/آب، وقد أعطي سكان هذه المناطق المتضررة أكثر من 60 ألف جرعة من اللقاحات.

ويمكن الإعلان عن القضاء على الحصبة في بلد ما في حال توقف انتقال الفيروس بصورة متواصلة على مدى 12 شهراً.

وقال وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار: "نشيد بانتهاء وباء الحصبة في نيويورك وبأن الحصبة لا تزال مصنفة بين الأمراض التي تمّ القضاء عليها في الولايات المتحدة"، غير أنه أشار إلى أن "الوباء الأخير يظهر أخطار نشر المعلومات الخاطئة والتلكؤ في التلقيح".